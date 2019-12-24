محمود الخطيب يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية بفرنسا



وخضع الخطيب لبرنامج علاج طبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى العاصمة الفرنسية باريس، للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بين الحين والآخر.



ومن المقرر أن ينهي الخطيب عددا من الملفات الهامة في الفريق الأول لكرة القدم، أهمها التجديد للرباعي أحمد فتحي، وشريف إكرامي ووليد سليمان، وحسام عاشور، وإنهاء الصفقة الثانية للفريق في يناير.



كما تعقد لجنة التخطيط اجتماعًا في حضور محمود الخطيب.



وصل القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى قادمًا من فرنسا بعد رحلة علاجية استمرت أسبوعين.