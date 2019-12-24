AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمود الخطيب يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية بفرنسا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:51 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
وصل القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى قادمًا من فرنسا بعد رحلة علاجية استمرت أسبوعين.

وخضع الخطيب لبرنامج علاج طبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى العاصمة الفرنسية باريس، للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بين الحين والآخر.

ومن المقرر أن ينهي الخطيب عددا من الملفات الهامة في الفريق الأول لكرة القدم، أهمها التجديد للرباعي أحمد فتحي، وشريف إكرامي ووليد سليمان، وحسام عاشور، وإنهاء الصفقة الثانية للفريق في يناير.

كما تعقد لجنة التخطيط اجتماعًا في حضور محمود الخطيب.
محمود الخطيب يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية بفرنسا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لتجديد عقود الرباعي الكبار

بعد الفحوصات والأشعات بباريس | ننشر التقرير الطبي لرئيس النادي الأهلي

تفاصيل جديدة في مرض محمود الخطيب

الأهلي يكشف حقيقة رحيل الخطيب من رئاسة النادي

بعثة الأهلي تغادر لـ تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي

الأهلي يكشف سبب تأجيل التجديد لـ احمد فتحى وعاشور وإكرامي ووليد سليمان

ترشيحاتنا

شقيق أمير قطر حرض على قتل مغربية هددت بتسريب معلومات لسعودي| تفاصيل

رسميا.. البرلمان يقر مد تصالح مخالفات البناء لـ عام بتسهيلات واسعة

ظهور غير لائق.. القبض على فتيات في موسم الرياض بتهمة خدش الحياء

قتل وشذوذ ومخدرات.. هروب شقيق أمير قطر من العدالة في أمريكا| القصة كاملة

الإفتاء تكشف عن خطأ كبير تقع فيه الجمعيات الخيرية ..فيديو

مرتضى منصور يتحدى اتحاد الكرة ويتواجد فى ملعب السلام ويلتقط صورا مع رئيس الإنتاج الحربي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا