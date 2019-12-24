تغطية على الفشل.. هاني العتال: العدل أساس الملك.. ومرتضى منصور ظالم والمجلس غير شرعي

رد هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك على اتهامات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء له بشأن عمل "سحر" للفريق في الفترة الأخيرة.



وتعادل الزمالك مع سموحة والإنتاج الحربي سلبيًا ضمن منافسات بطولة الدوري، قبل أن يخرج مرتضى ويؤكد أن العتال وسيد عبد الحفيظ وممدوح عباس قاموا بعمل "سحر" للفريق.



وقال العتال في تصريحات خاصة "ما يقال كلام لا يرضي الجمهور وغير منطقي وغير موضوعي من الأساس".



وتابع: ما يقوله مرتضى منصور محاولة لإخفاء الفشل القائم في الوقت الحالي".



وأكمل "أريد أن أقول له لا تنس أن المجلس الحالي غير شرعي من الأساس".



وأضاف "العدل أساس الملك، ومرتضى منصور غير عادل في كثير من الأمور سواء عقود اللاعبين والتفاوت في الأرقام المالية أو العدل داخل مجلس الإدارة والنتيجة هى ما نراه.