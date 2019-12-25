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رياضة

الرحيل عن الزمالك.. فرجاني ساسي يكشف حقيقة أزمته مع رئيس النادي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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ريهام بكير
تداول نشطاء السوشيال ميديا في الساعات الماضية أي عقب مباراة الزمالك والانتاج الحربي ، تويتة للتونسي فرجاني ساسي ، لاعب الفريق الأبيض ، وهو يتحدث عن تطاول رئيس النادي عليه ، وأنه سيرحل عن القلعة البيضاء.

وجاء مضمون التويتة كالتالي: "تعرضت للإهانة لفظيا من رئيس النادي في كتر من مناسبة ، وهو داير باش يقولي فرجاني يسوي مشكل! ، صمتت احتراما لفارق السن واليوم تصل الأمور للبصق على وجهي واتهامي بأني مرتزق رغم صمتي على تأخر مستحقاتي ! ، احتراما لنفسي وتاريخي .. الرحيل أقرب من اي وقت مضى".

وأشعلت تلك الكلمات ، مواقع التواصل الاجتماعي ، حتى علق ساسي من الحساب الخاص به على تويتر ، على تلك التغريدة ، ناشرًا إياها معلقا عليها انه اكونت مزيف.

ويلتقي فريق الزمالك، مع زيسكو يونايتد الزامبي، يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا. 

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن قائمة مباراة زيسكو يونايتد، والتي ضمت كلًا من:

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.
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