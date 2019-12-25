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أخبار العالم

حريق فالبارايسو فى تشيلي يلتهم 250 فدانا من أراضي المدينة السياحية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أ ش أ
أعلن وزير الزراعة في تشيلي، انطونيو ووكر، أن الحريق الذي اندلع في احدى ضواحي مدينة فالبارايسو الساحلية التهم 250 فدانا من الأراضي، وألحق اضرارا بما لا يقل عن 120 منزلا.

وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أنه تم اجلاء سكان المنطقة المتضررة، والدفع بمروحيات وطائرات للمساعدة في جهود السيطرة على الحريق.

يذكر أن مدينة فالبارايسو ذات شعبية بين السائحين في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، كما تشتهر بمنازلها الخشبية الزاهية الألوان.
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