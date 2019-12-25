فرج عامر يطالب الحكومة بتفعيل المبادرة الرئاسية " صناعية مصر"

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالقضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خاصة فيما يتعلق باستراتيجية وزارة الثقافة ومحاور عملها وخططها المستقبلية.



وطالب " عامر " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بنشر الثقافة والفنون وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع والعمل على تطوير المحتوى الثقافي والفني من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وإيصال الرسالة الثقافية إلى القرى والنجوع والمناطق الحدودية بما يساهم بالإيجاب في استراتيجية الدولة الشاملة لبناء الإنسان المصري معرفيا وثقافيا.



كما طالب النائب محمد فرج عامر من وزيرة الثقافة بإعطاء أكبر اهتمام للتكليف الرئاسى بالإسراع فى تأهيل قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها من ناحية نشر التوعية وتعليم الفنون للنشء والتكامل مع العملية التعليمية القائمة وتحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة والاهتمام بمشروع وزارة الثقافة لتنمية الموهوبين والمبدعين من خلال برنامج "ابدأ حلمك" وتعظيم القوى الناعمة لمصر من خلال الريادة الثقافية إلى جانب حماية وتعزيز وتوثيق التراث الثقافي وتكريم المبدعين في المجالات الثقافية المختلفة والمشاركة في إطار المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" لصقل جيل جديد قادر على تطوير الحرف اليدوية التقليدية وتنظيم والمشاركة في مجموعة من الفاعليات الدولية المتنوعة داخل وخارج مصر لا سيما من خلال أنشطة العام الثقافي المصري الروسي انطلاقا من عام 2020.



وقال " عامر " إن تفعيل وتنفيذ المبادرة الرئاسية " صناعية مصر " يعيد ريادة مصر فى مختلف الصناعات خاصة الصناعات الحرفية والمنتجات الخاصة بصناعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال مشاركة الحكومة فى تسويق وتصدير منتجات هذه الصناعات لمختلف أسواق العالم والمشاركة فى المعارض الإقليمية والدولية.

