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فن

أحمد داش يتعرض لحادث.. ووالدته: رضينا بقضاء الله

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:26 ص
أحمد داش
أحمد داش
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شيرى نبيل
تعرض الفنان الشاب أحمد داش لحادث تصادم، حيث شاركت والدته أمل الشوربجى صورة لسيارته عبر صفحتها على "فيس بوك".

وعلقت على الصورة قائلة: "الحمد لله.. اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره، أحمد ابنى عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد".

من ناحية أخرى، يشارك أحمد داش في مسلسل "البرنس"، بطولة النجم محمد رمضان والذى حصل على إجازة لمدة 15 يوما، للانتقال إلى ديكورات أخرى، وذلك بعدما انتهى فريق العمل من تصوير 5 أيام كاملة، داخل الديكور الأول بمدينة الإنتاج الإعلامى.

ومن المقرر أن يعود فريق العمل للتصوير مرة أخرى يوم 10 يناير المقبل، وذلك بعد إجازات أعياد الكريسماس، داخل الديكور الجديد، خاصة أن المسلسل يتضمن عددا من مواقع التصوير نظرا لأحداث المتتالية والخيوط الدرامية المتشابكة لعائلة "البرنس" الذى يقودها رضوان البرنس – محمد رمضان.

ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، ونور اللبنانية، وعبد العزيز مخيون، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، وسلوى عثمان، وريم سامى، ومحمد علاء، وأحلام الجرتيلى، ومحمد علاء، وأحمد داش، وآخرون.
أحمد داش يتعرض لحادث.. ووالدته: رضينا بقضاء الله
أحمد داش يتعرض لحادث.. ووالدته: رضينا بقضاء الله
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