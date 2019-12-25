شعراوي يوجه بتحسين الخدمات المقدمة لمواطني جنوب سيناء.. صور

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وذلك بمقر الوزارة.



وتم خلال اللقاء متابعة تنفيذ عدد من المشروعات الجارية فى بعض مدن المحافظة ، وعلى رأسها تطوير مدينة شرم الشيخ، وتحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة، بالإضافة إلى أعمال التطوير الجارية فى مدن الطور ودهب وسانت كاترين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار الوزير شعراوى إلى وجود تكليفات من القيادة السياسية بالبدء فى تطوير منطقة خليج نعمة والعمل على إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء خلال الفترة القليلة المقبلة وجعل المدينة مقصدًا سياحيًا و بيئيًا عالميًا ومركزًا دوليًا للمؤتمرات والمعارض والمهرجانات .



كما تابع شعراوى مع اللواء خالد فودة أعمال صيانة ورفع كفاءة عدد من المستشفيات بالمحافظة وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .



وخلال اللقاء قدم محافظ جنوب سيناء الشكر للواء محمود شعراوى على الدعم والمساهمات التى قدمتها الوزارة للمحافظة خلال الفترة الماضية لخروج بعض المؤتمرات والأحداث المهمة التى تم استضافتها بصورة تليق بإسم مصر والتى كان آخرها منتدى شباب العالم بحضور السيد رئيس الجمهورية ومؤتمر السياحة الدينية الخامس بسانت كاترين .



كما تم استعراض عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها خلال الخطة الإستثمارية للمحافظة في العام المالي الجاري وعلي رأسها مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والتى ستخدم عملية الإستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل.



ووجه شعراوي بالاستمرار في جهود المحافظة لتحسين كافة الخدمات المقدمة لمواطني جنوب سيناء بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة وخاصة فيما يخص الخدمات الصحية والتعليمية .