ياسر إبراهيم يعود لتدريبات الأهلي

ينتظم اليوم الأربعاء، ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، بعد انتهائه من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.



وخاض ياسر مؤخرًا تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني؛ تمهيدًا للدفع به بشكل تدريجي في المران الجماعي عقب مباراة الاتحاد السكندري.



ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد السلام.



وكان الأهلي حقق الفوز برباعية نظيفة على حساب الاتحاد السكندري، في إطار الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، مواصلًا تربعه على قمة جدول المسابقة برصيد 24 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.