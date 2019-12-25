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الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى بالفيوم.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:38 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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آيات أحمد
بدأت، منذ قليل، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات فى مجال الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم، بمركز يوسف الصديق، بتلاوة القرآن الكريم، بصوت الشيخ أيمن عمرو.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مجمع الإنتاج الحيوانى بمحافظة الفيوم، والذى يعد من أهم المشروعات القومية الكبرى، ويستهدف تقليل الفجوة الغذائية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.

ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.
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