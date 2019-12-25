AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تعلن تحطم أولى طائراتها الحربية «إس. يو-57» الأكثر تطورا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:47 ص
روسيا تعلن تحطم أولى
روسيا تعلن تحطم أولى طائراتها الحربية «إس.يو-57» الأكثر تطور
Advertisements
رويترز
تحطمت طائرة روسية من طراز سوخوي إس يو-57 التي لا ترصدها أجهزة الرادار خلال طلعة تجريبية في أقصى شرق روسيا يوم أمس، الثلاثاء، في أول حادث من نوعه تتعرض له أكثر الطائرات الحربية الروسية تطورا، وذلك حسبما قالت شركة الطائرات المتحدة الروسية "يو. أيه. سي" التي تقوم بتصنيع ذلك الطراز من الطائرات.

وقالت الشركة إن الحادث وقع في منطقة خاباروفسك، وإن الطيار قفز بالمظلة سالما.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن مصدرين عسكريين قولهما إن وزارة الدفاع الروسية ستشكل لجنة للتحقيق في الحادث الذي يبدو أن السبب فيه عطل في نظام التوجيه في الطائرة.

وقالت شركة "يو. أيه. سي" إن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد على الأرض.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن مصدر، أن الطائرة واحدة من أولى الطائرات من هذا الطراز التي يتم إنتاجها على نطاق واسع، وكان مقررا تسليمها لسلاح الجو الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

وكانت روسيا اختبرت الطائرة "إس. يو-57" من قبل في سوريا.

وظهر نموذج أولى من تلك الطائرة في الأجواء في يناير 2010 واعتبرت منافسا لطائرات إف- 22 رابتور الأمريكية.

وظهرت الطائرة إس يو-57 لأول مرة خلال العرض العسكري السنوي في الميدان الأحمر بموسكو في مايو من العام الماضي عندما شقت طائرتان من هذا الطراز عنان السماء فوق العاصمة الروسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحطم طائرة سوخوي 57 ونجاة قائدها في روسيا

تحطم طائرة روسية من طراز سو-57 وقائدها ينجو بأعجوبة

الكويت والسعودية توقّعان اتفاقية المقسومة واستئناف الإنتاج.. محاكمة ترامب تشعل الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.. والرئيس الأمريكي: موقفي جيد للغاية.. أبرز عناوين صحف الكويت

ترشيحاتنا

مرجان يشيد بفريق سلة الأهلي بعد الفوز علي الزمالك

قلادة تيتانيك تثير الجدل بعد ظهورها وسط مجوهرات زوجة البشير.. صور

هل يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون واسع.. الإفتاء تجيب .. فيديو

شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسى لافتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى بالفيوم

تفاصيل مثيرة عن اكتشاف أقدم حضارة أفريقية خارج مصر والسودان

مجمع الإنتاج الحيوانى بالفيوم يضم مصنعا لإعادة تدوير المخلفات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب

بعد إثارتها الجدل بزواجها من شاب يصغرها بـ36 عامًا.. 20 صورة لمادونا