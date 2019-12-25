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أخبار العالم

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة لعازفي العود

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:49 ص
تركى آل شيخ
تركى آل شيخ
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ميـــــس رضـــــا
أعلنت الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، عن مسابقة جديدة تحمل اسم "ملك العود"، وذلك للمرة الأولى فى المملكة العربية السعودية.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه، المسابقة للحصول على لقب "ملك العود" لموسم الرياض، فيما كشف تركي آل الشيخ تفاصيل المسابقة من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث يستطيع أي شخص في أنحاء العالم من أي دولة أن يُرسل مقطع فيديو وهو يقوم بالعزف على العود للمشاركة.

وأظهر المقطع أن المسابقة ستتم في يومي 4 و5 من شهر يناير المقبل على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، ويتم عرض المقاطع المرسلة ليتم اختيار شخص يحمل اللقب.

وأرفق تركي آل الشيخ مع الفيديو تعليقا قال فيه: "لكل محبي العود والعزف من كل العالم ورونا مواهبكم".

وفي وقت سابق، غيرت هيئة الترفيه الحساب الرسمي لموسم الرياض على "تويتر"، ليصبح "شتاء الرياض" وهو المسمى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفل في 5 مناطق حددتها الهيئة، وهي رياض ونتروندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد، حتى شهري يناير وشهر ومارس المقبلين.
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