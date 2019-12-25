ليبيا السبب.. أردوغان يزور تونس بشكل مفاجئ

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى تونس، للقاء نظيره قيس سعيد، وذلك بصحبة وفد يضم وزير الدفاع والخارجية ومدير المخابرات.



وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، بأن أردوغان وصل إلى البلاد، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا، وذلك للقاء الرئيس قيس سعيد.



وأوضحت مصادر للإذاعة التونسية أنه من المحتمل أن تكون زيارة أردوغان مرتبطة بالملف الليبي.



وذكرت مصادر لـ هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، أن الرئيس التركي سيبحث مع نظيره التونسي العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا.



ودخلت تركيا على خط الأزمة في ليبيا، حيث وقع أردوغان مع حكومة الوفاق الليبية غير الشرعية مذكرتي تفاهم يوم 27 نوفمبر الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.



كما استغاث فايز السراج رئيس حكومة الوفاق بتركيا وطالب تدخلها ومساعدته بصفقة سلاح، وذلك عقب تقدم الجيش الوطني الليبي في معركته لتحرير طرابلس.