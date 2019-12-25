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تعليم

مركز ريادة الأعمال بجامعة المنيا يختتم المستوى الأول من تدريباته ويفتح باب التسجيل في معسكرات «الابتكار وتوليد الأفكار»

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:24 م
معسكرات الابتكار
معسكرات "الابتكار وتوليد الأفكار"
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أيمن رياض
أختتم مركز ريادة الأعمال المجتمعية "حاضنة الأعمال" بجامعة المنيا الذي أنشئ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية الإدارة العامة للجامعات، مستواه الأول من تدريب الطلاب علي "مفهوم ريادة الأعمال المجتمعية" و"كيف تصبح رائد أعمال ناجح"، والذي أُقيم برعاية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، بهدف دعم أفكار الشباب المجتمعية؛ لتُتيح لهم آفاق عملية مبتكرة في حياتهم ما بعد المرحلة الجامعية، وتأهيلهم لسوق العمل.

وأعلن الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا عن فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية في أول فبراير من التدريبات التي ستنفذ بدايةً من 18 فبراير القادم، بعنوان "معسكر الابتكار وتوليد الأفكار"، مستهدفةً 50 طالب وطالبة من أصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكارات الجديدة والبرمجيات، وذلك لمساعدتهم عل التسويق لأعمالهم ودعم مشاريعهم لتنفيذها خلال الفترة ما بعد المرحلة الجامعية وتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب منح المتدربين لشهادات معتمدة من وزارة الشباب والرياضة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. 

وأستضاف مركز جامعة المنيا الدكتور عبدالمنعم محمد عبد الفتاح مندوب وزارة الشباب والرياضة، الذي تابع أعمال التدريب واختتام فعاليات المستوى الأول منه، مبديًا إعجابه بأفكار الطلاب الريادية، ومؤكدًا على مشاركة المشروعات المتميزة في تقييم وتصفيات على مستوى الجامعات المصرية لإختيار أفضل 3 جامعات لضمها إلى حاضنة ريادة الجيل الخاص بوزارة الشباب والرياضة وذلك لتوفير الدعم اللوجستي والتقني لهم.

والجدير بالذكر، أن مركز ريادة الأعمال يقدم خدماته لطلاب الجامعة من خلال متخصصين في مجال ريادة الاعمال للتدريب على كيفية أنشاء مشروع أو فكرة ريادية، وتنفيذها، إلى جانب تقديم التوجيه الدعم الفني والمالي لهم، وتنظيم معسكرات لتبادل الخبرات، وتوفير فرص التشابيك، وذلك بأشراف من الدكتور أبو هشيمه مصطفى السيد مدير المركز الوطني للإبتكار وريادة الأعمال، ووليد عبد القوي مديرعام رعاية الطلاب، وأميمة عباس الشريف مدير إدارة النشاط الثقافي والفني ونادي العلوم و الدكتور أمير ماهر مدير مركز ريادة الأعمال، و عبدالغني جمال المسئول المالي بالمركز.
مركز ريادة الأعمال بجامعة المنيا يختتم المستوى الأول من تدريباته ويفتح باب التسجيل في معسكرات «الابتكار وتوليد الأفكار»
مركز ريادة الأعمال بجامعة المنيا يختتم المستوى الأول من تدريباته ويفتح باب التسجيل في معسكرات «الابتكار وتوليد الأفكار»
مركز ريادة الأعمال بجامعة المنيا يختتم المستوى الأول من تدريباته ويفتح باب التسجيل في معسكرات «الابتكار وتوليد الأفكار»
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