من أجل أموال قطر | داعية كويتي يحرف أحاديث الرسول حبا فى تميم



وشكك البعض في أن يكون آل ثاني أصلا من بني تميم، أو تربطهم أي علاقة مع القبيلة، وقال المغرد سعود مطلق الذيابي: ”بنو تميم من نجد يشككون بل وينفون قطعيا أن آل ثاني حكام قطر يعودون إلى بني تميم



واتهم مغرد يدعى ”أبومشعل“ الداعية الكويتي بتزييف التاريخ والحقائق، وقال: ”هذا لخبط التاريخ .. بنو تميم في كل مكان ومنبعهم وبلدهم وسط الجزيرة العربية وليس قطر إنما حكام قطر غصن من شجرة.



ورد المغرد الكويتي محمد الكواري قائلا" إخونجي كويتي رخيص .. يقول إن الرسول أوصى أمته بدولة قطر.. الظاهر إنه يبي ساعة رولكس أصلى". .



وآخر رد قائلا" هذا لخبط التاريخ .. بنو تميم في كل مكان ومنبعهم وبلدهم وسط الجزيرة العربية وليس قطر إنما حكام قطر غصن من شجرة".







.







أثارت تغريدة لداعية كويتى (محسوب على جماعة الإخوان المسلمين) جدلا واسعا بعد مبالغته في مدح الأسرة الحاكمة فى قطر لحد وصل إلى تأكيده على وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وذكرهم فى الأحاديث النبوية.وقال الداعية في مقطع فيديو صوره خلال تواجده في تونس "من تونس الخضراء، أهديكم هذه الفائدة، عرف لبني تميم دولتان عبر التاريخ، الأولى دولة الأغالبة هنا في تونس، والثانية دولة آل ثاني هناك في قطر".وأضاف: "تذكرت بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أشد أمتي على الدجال بنو تميم، وتذكرت أيضا قول القائل إذا غضب عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا".ونفى بعض المغردين الذين علقوا على مقطع الفيديو، أن يكون لبني تميم الذين يتحدث عنهم هذا الداعية وينسب لهم حديث الرسول عليه السلام أي علاقة بأسرة آل ثاني الحاكمة في قطر.وقال المغرد وقاد الهذلي: ”بنو تميم عيال عمنا وهم من السعودية وخرجوا منها، لكن هذا مالقى يمدح إلا شوية أفراد حثالة في قصر الوجبة، بنو تميم وبنو آدم براءة منهم !! يا حسافة على لحيتك بس لو طلع الدجال في وقتنا قناتهم الجزيرة راح تروج له .