إيران تقطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة

قطعت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في عدد من المحافظات.



ونقلت وكالة أنباء ”إيرنا“ الإيرانية عن مصدر مطلع قوله: "بناء على أوامر من السلطات الأمنية، جرى قطع الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في عدد من المحافظات"، مرجحا أن يتسع القطع ليشمل أنحاء البلاد.



وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قطع شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول شملت محافظات البرز وزنجان وشيراز وكردستان.



وانطلقت دعوات منذ أيام للتظاهر ضد النظام، تخليدا لضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف نوفمبر الماضي، على خلفية قرار الحكومة برفع أسعار البنزين، لجأت السلطات حينها لقطع شبكة الإنترنت عبر الهواتف والإنترنت المنزلي.