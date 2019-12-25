محمد فضل: لم نحسم مكان وموعد إقامة السوبر المصري

قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمسئول عن ملف لقاء السوبر المصري القادم بين الأهلى بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، إنه لم يحسم حتى الأن مكان وموعد المباراة.





وشدد محمد فضل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : أن هناك عروضا يتم دراستها لاستضافة لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالتنسيق مع الشركة الراعية ولجنة المسابقات لتحديد الموعد المناسب لإقامة اللقاء.





وأكد فضل أن اتحاد الكرة صاحب الحق الأصيل فى تحديد مكان وموعد إقامة اللقاء وفقا لظروف مباريات مسابقاته وارتباطات الأهلى والزمالك المحلية والأفريقية.





وكانت جريدة الاتحاد الإماراتية قد نقلت خبرا عن إقامة لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بأبو ظبى فبراير المقبل عقب الإتفاقية العامة التى وقعتها وزارة الشباب والرياضة المصرية مع مجلس أبوظبي الرياضي للتعاون المشترك بين الدولتين.







