AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد فضل: لم نحسم مكان وموعد إقامة السوبر المصري

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:47 م
محمد فضل
محمد فضل
Advertisements
منتصر الرفاعى
قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمسئول عن ملف لقاء السوبر المصري القادم بين الأهلى بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، إنه لم يحسم حتى الأن مكان وموعد المباراة.

وشدد محمد فضل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : أن هناك عروضا يتم دراستها لاستضافة لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالتنسيق مع الشركة الراعية ولجنة المسابقات لتحديد الموعد المناسب لإقامة اللقاء.

وأكد فضل أن اتحاد الكرة صاحب الحق الأصيل فى تحديد مكان وموعد إقامة اللقاء وفقا لظروف مباريات مسابقاته وارتباطات الأهلى والزمالك المحلية والأفريقية.

وكانت جريدة الاتحاد الإماراتية قد نقلت خبرا عن إقامة لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بأبو ظبى فبراير المقبل عقب الإتفاقية العامة التى وقعتها وزارة الشباب والرياضة المصرية مع مجلس أبوظبي الرياضي للتعاون المشترك بين الدولتين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدمة الصحفيين.. قراران من اتحاد السلة قبل مباراة الأهلى والزمالك

أبو ظبي تستضيف السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في فبراير

وزير الرياضة لـ صدى البلد: شرط وحيد لإقامة السوبر بين الأهلى والزمالك في الإمارات

ترشيحاتنا

كهربا يظهر في التدريبات الجماعية للأهلي

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة غامضة عقب تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

ترقب في النادي الأهلي لموقف رمضان صبحي من الإصابة

رسائل اقتصادية مهمة من الرئيس السيسي اليوم

أسرة «صدى البلد» تنعى ابنة رجل الأعمال محمد أحمد جبر

شاهد.. اختفاء الثنائي واحتفال مبكر مع فايلر بالكريسماس يقربان الصفقة الجديدة للأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية أم لأطفالها بمناسبة الكريسماس تثير الجدل على مواقع التواصل.. تعرف على السبب

أشهرها فستان الجونة.. 5 إطلالات وضعت غادة عادل في ورطة مع جمهورها

الأمطار الغزيرة تغرق شوارع الإسكندرية | صور