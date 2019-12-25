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ديني

هل ملامسة المرأة لزوجها يبطل الوضوء؟ | دار الإفتاء تحسم الخلاف

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:36 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، سؤال يقول صاحبه : " هل ملامسة المرأة لزوجها أو المزاح معه يبطل الوضوء" ؟ .  

رد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بالدار، خلال خدمة البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن لمس المرأة لزوجها أثناء الوضوء مسألة خلافية" ، في المذهب الشافعي يرون أن لمس بشرة الرجل لأجنبي ينقض الوضوء.

بينما الحنفية يرون أن مس الرجل لا ينقض الوضوء إلا إذا حدث أثر، وعليه فإننا نفتي برأي السادة الحنفية بعدم نقض الوضوء، وجواز الصلاة بعد مس المرأة لزوجها.

ومن جانبها قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية أنه إذا كان اللمس طبيعيا بدون قصد ومن غير شهوة فلا شيء عليك ووضوؤك صحيح لافتة إلى انه إذا كان هناك لمس ولم يخرج شيء من السبيلين فالوضوء صحيح .

ومن الجدير بالذكر أن مستشار المفتي، الدكتور مجدي عاشور، أجاب خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الإمام الشافعي قال إن لمس الرجل لزوجته ينقض الوضوء، لكن الإمام مالك قال إنها زوجته ولا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة ينتج عنها أثر.

هل تغيير حفاضات الأطفال ينقض الوضوء؟

سؤال ورد إلى دار الإفتاء، وأجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه لا ينقض الوضوء؛ لأن الوضوء لا يبطل بتنظيف بول الطفل وحفاضته، لأن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، لكن يجب غسل النجاسة عند إرادة الصلاة.

هل النوم ينقض الوضوء؟

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن النوم لا ينقض إذا كان الإنسان يسيرًا وكان الإنسان جالسًا على هيئة المتمكن أي إذا خرج منه شيء شَعر به.

وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل النوم ينقض الوضوء؟»، أن النوم لا ينقض الوضوء في الحالة السابق ذكرها، منوهًا بأن النوم أثناء خطبة الجمعة ينافي مقصود الخطبة، منبهًا بأن الشرع جعل الخطبة من أجل الاستماع والإنصات إليها جيدًا للاستفادة من الهدي النبوي والحديث والقرآن الكريم.

وأكد أنه يستحب للمتوضئ ألا يجلس على هيئة تقربه من النوم، فمن نام على جلسة المتمكن أي إذا خرج منه شيء شَعر به فوضوؤه صحيح، وبالتالي يصلي دون وضوء آخر، لافتًا إلى أن النوم أثناء خطبة الجمعة لا يبطل الصلاة ولكن ينقص من ثوابها.
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