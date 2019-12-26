الإفتاء توضح حقيقة وجود الدباديب والصور في المنزل تمنع دخول الملائكة

"هل وجود عرائس لعبة ودباديب تمنع من وجود الملائكة؟".. سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، وذلك عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ورد "الورداني"، قائلاً: إن الصور هي التماثيل الكاملة التي يمكن أن تنفخ فيها الروح وما دون ذلك لا ينطبق عليها حكمها".



وأشار إلى أن لعب الأطفال لها وصف خاص وهي شخصيات كاريكاتيرية وليست من التماثيل المحرمة، مُشيراً إلى أن الأشياء الموجودة في المطبخ وجودها في المنزل جائز.



حقيقة الصور الفوتوغرافية تمنع دخول الملائكة للمنزل

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الصور التى يحرم تعليقها فى المنازل التى لها ظل «المجسمة أو المنحوتة التماثيل»، وقيل التماثيل المعبودة.



وأوضح «جمعة»، خلال لقائه بمجلس الجمعة وإجابته على أسئلة رواد المسجد، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل، مستشهدًا بما روي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ»، منوهًا بأن المقصود بالصورة في الحديث أي التماثيل وليس «الصور» الفوتوغرافية.



وأكد جمعة، أن تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل جائز شرعًاـ



هل تربية الكلاب تمنع دخول الملائكة للمنزل؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يحل لمسلم تربية كلب إلا لغرض صحيح كالحراسة أو الصيد، أما تربية الكلب من غير حاجة كالزينة والتسلية والترفيه فهي غير جائزة.



وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «هل تربية الكلاب فى البلكونة تطرد الملائكة فى المنزل؟»، أن تربية الكلاب تمنع من دخول الملائكة إلي البيت؛ فقد روى ابن ماجه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ»، أما إذا كان اقتناء الكلاب لحفظ البيوت، أو تحصيل منفعة كالصيد، أو دفع مضرة فجائز إذ اقتضت الضرورة ذلك، وإلا فلا وذلك خروجًا من الخلاف.