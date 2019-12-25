بالأسماء والمستندات | مسئول كبير في الوفاق يهدد بفضح السراج وتعاونه مع أردوغان

في تصاعد للخلافات بين الميليشيات المسلحة في طرابلس والمؤيدة لحكومة الوفاق، أعلن قائد إحدى هذه الميليشيات تهديده للحكومة التي يرأسها فايز السراج، متوعدًا بكشف وثائق تثبت تورطها في فساد وأعمال عنف، بحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.



ووصف القائد العسكري ناصر عمار حكومة السراج بـ"الخونة وتجار الحروب والدماء".



وقال ناصر عمار، وهو قائد "قوات الإسناد" في ميليشيات الوفاق، عبر حسابه على فيسبوك "إذا لم يتم دعم المحاور يا تجار الحروب والدماء فإن مستندات وصور وفيديوهات سأطرحها لوسائل الإعلام ستسقطون على أثرها يا خونة يا تجار الموت".



وأضاف عمار "عندنا صور لفلل وقصور لكم في تركيا والبرتغال وإسبانيا والمغرب ومستندات بالأسماء".



ويأتي ذلك في وقت يكثف الجيش الوطني الليبي هجومه من أجل استعادة العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والعصابات الإرهابية، بقيادة المشير خليفة حفتر.



ووقعت حكومة السراج اتفاق مع حكومة تركيا، يقضي بدعم أنقرة لها عسكريا، وانشاء اتفاقيات تعاون اقتصادي على رأسها اتفاقيات لاستغلال الغاز الطبيعي وتأمين امداداته.

