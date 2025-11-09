قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القافلة 68 من زاد العزة من مصر إلى غزة تنطلق محمّلة بالأمل والمساعدات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح البري، أن القافلة  68 من قوافل زاد العزة انطلقت من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني.

وأوضح الغنام في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مرور شهر كامل على حالة وقف إطلاق النار، التي كانت من أبرز مخرجات مؤتمر شرم الشيخ المنعقد برعاية مصرية ووفق الخطة الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أتاح زيادة تدريجية في حجم المساعدات الداخلة إلى القطاع، رغم أن العدد لم يصل بعد إلى السقف المحدد وهو 600 شاحنة يوميًا.

وذكر، أن المشهد في معبر رفح يعكس حجم الجهد المصري الضخم في إدارة وتنسيق عمليات الإغاثة، حيث تصطف الشاحنات المصرية والدولية في مشهد إنساني كبير استعدادًا للعبور نحو غزة.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري يواصل عمله على مدار الساعة بمشاركة أكثر من 35 ألف متطوع من الشباب المصري، موضحًا أن العمل لا يبدأ من معبر رفح فقط، بل من مختلف المحافظات التي تجهز منها القوافل، قبل أن تُجمع في المناطق اللوجستية السبع بمدينة العريش، والتي تُعد من أكبر مراكز تخزين المساعدات الإنسانية في العالم وفق توصيف المنظمات الدولية.

وواصل، أن الشاحنات المتجهة إلى القطاع تضم مساعدات تابعة لعدد من المنظمات الدولية، من بينها منظمة اليونيسف المعنية بشؤون الطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.

ولفت، إلى أن الأخيرة تطالب بسرعة إدخال المساعدات الطبية نظرًا لوجود أكثر من 16 ألف مريض فلسطيني بحاجة ماسة إلى العلاج أو الإخلاء خارج القطاع.

وأكد أن استمرار الإغلاق من الجانب الإسرائيلي يعرقل عمليات العبور، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية لإنقاذ الحالات الحرجة والمزمنة داخل غزة.
 

معبر رفح قوافل زاد العزة الأراضي المصرية قطاع غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 9-11-2025

ترشيحاتنا

أمال ماهر

أمال ماهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

ماسك القهوة

ماسك القهوة.. سر نضارة البشرة ومقاومة علامات الإرهاق

يخني لحمة

طريقة عمل يخني اللحمة

بالصور

إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد