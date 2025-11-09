القافلة 68 من زاد العزة من مصر إلى غزة تنطلق محمّلة بالأمل والمساعدات

أكد عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح البري، أن القافلة 68 من قوافل زاد العزة انطلقت من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني.

وأوضح الغنام في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مرور شهر كامل على حالة وقف إطلاق النار، التي كانت من أبرز مخرجات مؤتمر شرم الشيخ المنعقد برعاية مصرية ووفق الخطة الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أتاح زيادة تدريجية في حجم المساعدات الداخلة إلى القطاع، رغم أن العدد لم يصل بعد إلى السقف المحدد وهو 600 شاحنة يوميًا.

وذكر، أن المشهد في معبر رفح يعكس حجم الجهد المصري الضخم في إدارة وتنسيق عمليات الإغاثة، حيث تصطف الشاحنات المصرية والدولية في مشهد إنساني كبير استعدادًا للعبور نحو غزة.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري يواصل عمله على مدار الساعة بمشاركة أكثر من 35 ألف متطوع من الشباب المصري، موضحًا أن العمل لا يبدأ من معبر رفح فقط، بل من مختلف المحافظات التي تجهز منها القوافل، قبل أن تُجمع في المناطق اللوجستية السبع بمدينة العريش، والتي تُعد من أكبر مراكز تخزين المساعدات الإنسانية في العالم وفق توصيف المنظمات الدولية.

وواصل، أن الشاحنات المتجهة إلى القطاع تضم مساعدات تابعة لعدد من المنظمات الدولية، من بينها منظمة اليونيسف المعنية بشؤون الطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.

ولفت، إلى أن الأخيرة تطالب بسرعة إدخال المساعدات الطبية نظرًا لوجود أكثر من 16 ألف مريض فلسطيني بحاجة ماسة إلى العلاج أو الإخلاء خارج القطاع.

وأكد أن استمرار الإغلاق من الجانب الإسرائيلي يعرقل عمليات العبور، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية لإنقاذ الحالات الحرجة والمزمنة داخل غزة.

