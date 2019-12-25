القوصي للنواب: إطلاق أول مسابقة لمشروع القمر الصناعي المدرسي يناير المقبل

قال الدكتور محمد القوصى رئيس الجهاز التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية إنه يتم الإعداد لأول احتفالية مصرية بيوم الفضاء المصري في 20 يناير القادم والتي تشهد الاحتفال بإطلاق القمر الصناعي المصرى " طيبة 1" .



جاء ذلك خلال أول زيارة برلمانية للجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى أول زيارة برلمانية إلى وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على أخر مستجدات برنامج الفضاء المصرى.



وأكد القوصي، حرص الوكالة علي نشر ثقافة الفضاء بين المصريين حيث سيتم العمل على إطلاق أول مسابقة لمشروع القمر الصناعي المدرسي، وتم التواصل مع وزير التربية والتعليم في هذا الصدد.



واشار إلى أن المسابقة ستتضمن تمكين الطلاب من عمل الـ"الكان سات"، وهو يشبه زجاجة للمياه الغازية حيث ستعمل الوكالة على تدريب الطلبة أسبوع داخل مدارسهم، على أن يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة في أبريل ٢٠٢٠ لإعلان الفائز بعد إطلاق أقمار الكان سات من أماكن مرتفعة وتلقي الإشارات لاختيار أفضل سات مدرسي.



من جانبه أكد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه لولًا دعم القيادة السياسية ما شهدت البلاد هذه الطفرة في البحث العلمي، لاسيما إنشاء وكالة للفضاء.



وتطرق لاستضافة مصر بمقر مدينة الفضاء، وكاله الفضاء الافريقية، مؤكدا علي استعدادات الوكالة لإطلاق قمر صناعي لقياس المتغيرات المناخية "التنمية الإفريقي" بمشاركة 7 دول أفريقية مع مصر، وهى دول غانا ونيجيريا وكينيا والسودان.



وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع لاحق لترتيب الأمور المتعلقة بالقمر، وأبدت عدد اخر من الدول الافريقية رغبتها في الانضمام، بما يساهم في مراقبة التغيرات المناخية بالقارة السمراء.