AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

القوصي للنواب: إطلاق أول مسابقة لمشروع القمر الصناعي المدرسي يناير المقبل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:08 م
رئيس الجهاز التنفيذي
رئيس الجهاز التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال الدكتور محمد القوصى رئيس الجهاز التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية إنه يتم الإعداد لأول احتفالية مصرية بيوم الفضاء المصري في 20 يناير القادم والتي تشهد الاحتفال بإطلاق القمر الصناعي المصرى " طيبة 1" .

جاء ذلك خلال أول زيارة برلمانية للجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى أول زيارة برلمانية إلى وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على أخر مستجدات برنامج الفضاء المصرى.

وأكد القوصي، حرص الوكالة علي نشر ثقافة الفضاء بين المصريين حيث سيتم العمل على إطلاق أول مسابقة لمشروع القمر الصناعي المدرسي، وتم التواصل مع وزير التربية والتعليم في هذا الصدد.

واشار إلى أن المسابقة ستتضمن تمكين الطلاب من عمل الـ"الكان سات"، وهو يشبه زجاجة للمياه الغازية حيث ستعمل الوكالة على تدريب الطلبة أسبوع داخل مدارسهم، على أن يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة في أبريل ٢٠٢٠ لإعلان الفائز بعد إطلاق أقمار الكان سات من أماكن مرتفعة وتلقي الإشارات لاختيار أفضل سات مدرسي.

من جانبه أكد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه لولًا دعم القيادة السياسية ما شهدت البلاد هذه الطفرة في البحث العلمي، لاسيما إنشاء وكالة للفضاء.

وتطرق لاستضافة مصر بمقر مدينة الفضاء، وكاله الفضاء الافريقية، مؤكدا علي استعدادات الوكالة لإطلاق قمر صناعي لقياس المتغيرات المناخية "التنمية الإفريقي" بمشاركة 7 دول أفريقية مع مصر، وهى دول غانا ونيجيريا وكينيا والسودان.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع لاحق لترتيب الأمور المتعلقة بالقمر، وأبدت عدد اخر من الدول الافريقية رغبتها في الانضمام، بما يساهم في مراقبة التغيرات المناخية بالقارة السمراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالى والبحث العلمى: اليوم.. إطلاق القمر الصناعي كيوب سات من اليابان

للبحث العلمي .. الخارجية: إطلاق قمر صناعي مصري "كيوب سات" من اليابان

وكالة الفضاء المصرية تكشف عن الأهمية الكبيرة للقمر الصناعي طيبة 1.. فيديو

توجه قومي وعملي لتوعية وتزويد صناعة الفضاء.. المعهد الفلكي يشرح خطة الدولة لإنشاء برامج مصرية.. البحث العلمي: 13 مليونًا ميزانية إطلاق الأقمار الصناعية

رئيس مؤسسة الصواريخ والأقمار الروسية يشيد بمهارة المتخصصين العاملين في وكالة الفضاء المصرية

وزير التعليم العالي: نسعى لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية

ترشيحاتنا

إصابة وليد أزارو في مران الأهلي

نظام جديد لدفع تذكرة المترو باستخدام الفيزا.. تفاصيل

قطر تشجعه.. ضاحي خلفان: أردوغان لا يمانع فى الحرب مع مصر بشرطين

بعد الفيديو الإباحي | قرار صادم من منى فاروق بدبي | فيديو

2020 أحداثها كثيرة | خبيرة أبراج تكشف تأثير كسوف الشمس على برج الجدى..فيديو

في عيد ميلادها | تعرف على زيجات هنا شيحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات هروبها | شاهد جوهرة بإطلالة محتشمة

وسط طيور الحمام | نيرمين الفقى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

بـ البيجامة .. شاهد| إطلالة ساندي في الكريسماس