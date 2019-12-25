جامعة الفيوم تحتفل بعيد العلم الـ 12 .. الاثنين المقبل

تستعد جامعة الفيوم لتنظيم احتفالية كبرى بعيد العلم الثانى عشر ديسمبر 2019م برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 29 ديسمبر الجارى .



وتكرم الجامعة فى الاحتفالية الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتفوق فى التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع، وكذلك تكريم الحاصلين على جوائز جامعة الفيوم فى التأليف العلمى والمتميزين فى الترقى للدرجات العلمية لوظيفتى أستاذ وأستاذ مساعد ، وأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه وكذلك المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وسيتم تكريم المدير العام المتميز والموظف والعامل المثالى على مستوى الجامعة.



ووفاءً وتكريما من الجامعة لمن قدموا الجهد فى فترة عملهم سيتم تكريم رئيس الجامعة السابق ونائب رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء السابقين والقيادات الإدارية التى أحيلت للمعاش وكذلك أعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين رحلوا عن جامعة الفيوم هذا العام.



وفى هذا اليوم يتم تكريم الفائزين بجوائز جامعة الفيوم فى النشر العلمى الدولى وبلغ عددهم 453 فائزًا قاموا بنشر أبحاثهم فى مجلات علمية.



كما سيتم تكريم عدد 139 من الهيئة المعاونة الذين حصلوا على درجتى الماجستير والدكتوراه و181 طالبا وطالبة أوائل كليات الجامعة.