شاهد.. احتفالات السياح في الغردقة ومرسى علم بـ الكريسماس

احتفل مطار الغردقة الدولي، اليوم، بأعياد الكريسماس بتزيين صالات المطار بأشجار الكريسماس وبابا نويل وأشجار الهدايا، حيث وزع فريق العلاقات العامة بالمطار الورود على الوفود السياحية القادمة إلى مطار الغردقة، وتصوير مقاطع فيديو لكلمات السائحين عن مصر.





وانطلقت احتفالات أعياد الكريسماس بفنادق البحر الأحمر، وسط أجواء احتفالية، وبمشاركة عدد كبير من الجنسيات المختلفة، على رأسها الألمان والإنجليز والبلجيك.



