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محافظات

شاهد.. احتفالات السياح في الغردقة ومرسى علم بـ الكريسماس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:54 م
احتفالات اعياد الكريسماس
احتفالات اعياد الكريسماس
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إبراهيم جادالله
احتفل مطار الغردقة الدولي، اليوم، بأعياد الكريسماس بتزيين صالات المطار بأشجار الكريسماس وبابا نويل وأشجار الهدايا، حيث وزع فريق العلاقات العامة بالمطار الورود على الوفود السياحية القادمة إلى مطار الغردقة، وتصوير مقاطع فيديو لكلمات السائحين عن مصر.

وانطلقت احتفالات أعياد الكريسماس بفنادق البحر الأحمر، وسط أجواء احتفالية، وبمشاركة عدد كبير من الجنسيات المختلفة، على رأسها الألمان والإنجليز والبلجيك.

وأكد أبوالحجاج العماري، مدير أحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم، أن فنادق البحر الأحمر بدأت احتفالاتها بأعياد الكريسماس، وسط فرحة عارمة من السياح ومشاركة عدد كبير منهم، مشيرًا إلى أن السياح قاموا بنشر صور للاحتفالات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن مصر بلد الأمن والأمان.
شاهد.. احتفالات السياح في الغردقة ومرسى علم بـ الكريسماس
شاهد.. احتفالات السياح في الغردقة ومرسى علم بـ الكريسماس
شاهد.. احتفالات السياح في الغردقة ومرسى علم بـ الكريسماس
شاهد.. احتفالات السياح في الغردقة ومرسى علم بـ الكريسماس
شاهد.. احتفالات السياح في الغردقة ومرسى علم بـ الكريسماس
شاهد.. احتفالات السياح في الغردقة ومرسى علم بـ الكريسماس
شاهد.. احتفالات السياح في الغردقة ومرسى علم بـ الكريسماس
شاهد.. احتفالات السياح في الغردقة ومرسى علم بـ الكريسماس
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