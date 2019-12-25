جربه بنفسك | اختبار يكشف صحة قلبك في 30 ثانية

يعاني الكثير من مشاكل بالقلب والدورة الدموية دون أن يكونوا على دراية بهذه المعاناة، وربما يكتشفون الأمر بمحض الصدفة، أو بعد تفاقم الأمر والتعرض لوعكة صحية تكشف عن مشاكل بالقلب .





موقع brightside كشف عن اختبار بسيط يمكن إجراؤه في المنزل للكشف عن صحة القلب والدورة الدموية، وذلك في 30 ثانية فقط دون الحاجة لاستشارة الطبيب .





طريقة اختبار صحة القلب :

احضر وعاء به ماء وضع به قطع من الثلج

اغمر يديك الاثنتان في الماء بالثلج لمدة 30 ثانية وشاهد ماذا يحدث





طريقة الاختبار :

1 - إذا تحولت أصابعك إلى اللون الأحمر، فهذه علامة جيدة لأنها تعني أنه من المُحتمل ألا تواجه أي مشاكل متعلقة بالأوكسجين في دمك، كما يشير إلى أن القلب والدورة الدموية يتمتعان بصحة جيدة.





2- أما إذا ظهرت أطراف أصابعك شاحبة أو تحولت إلى اللون الأزرق، فقد يشير ذلك إلى احتمال تعرضك لبعض مشاكل الدورة الدموية، ويمكن أن تحدث هذه الأعراض عندما يكون لخلايا الدم الحمراء مستويات منخفضة من الأكسجين، وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب للتأكد من صحة القلب.

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