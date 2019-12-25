إضافة 13.8 ألف بطاقة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة في قنا

قال اللواء أشرف غريب الداودي- محافظ قنا، إن مديرية التضامن الاجتماعي، أضافت 13 ألفاً و835 بطاقة جديدة ببرنامج تكافل وكرامة.





وأوضح الداودى، بأن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة لحماية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوي الاقتصادي لتلك الأسر.





أشار محافظ قنا، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، أصدرت 7216 بطاقة "كرامة" و 6619 بطاقة "تكافل" بإجمالي 13 ألفا و 835 حالة جديدة وذلك خلال شهر ديسمبر الحالي ليصبح إجمالي عدد المستفيدين على مستوى المحافظة منذ إطلاق البرنامج وحتي الآن 140 ألفا 427 حالة مستفيده.



