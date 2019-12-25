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أخبار العالم

شاهد.. البابا فرانسيس يقبل الطفل يسوع

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:37 م
البابا فرانسيس
البابا فرانسيس
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قسم الخارجي
نشرت صحيفة فويس أوف أمريكا، صورة للبابا فرانسيس يقبل تمثالًا للطفل يسوع أثناء عشية قداس عيد الميلاد وذلك في كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان.

وخلال الفعالية الكبرى، وجه البابا رسائل بمناسبة عيد الميلاد إلى المدينة وإلى العالم، انتقد فيها الأوضاع التي تجبر الناس على الهجرة ، مرجعًا الامر إلى الظلم الكبير.

وأرسل البابا رسالة خاصة بمناسبة عيد الميلاد لقادة جنوب السودان، مطالبًا إياهم بنبذ الفرقة والعمل لصالح بلادهم.

وقال البابا إن دعواته ذهبت إلى العديد من مناطق العالم حيث يوجد "ظلام دامس بسبب النزاعات الاقتصادية والجيوسياسية والإيكولوجية"، لكنه قال إن نور المسيح أكبر.

تحدث البابا فرانسيس عن العديد من الأطفال الذين يعانون من الحروب والنزاعات في الشرق الأوسط، وذكر سوريا ولبنان والعراق.

وتحدث عن شعوب إفريقيا ، حيث غالبًا ما تجبر المواقف الاجتماعية والسياسية المستمرة الأفراد على الهجرة وحرمانهم من المنزل والأسرة.

في رسالته بمناسبة عيد الميلاد ، كان لدى البابا فرانسيس أفكار للشعب الفنزويلي ، المحاصر منذ فترة طويلة بسبب التوترات السياسية والاجتماعية، وأوكرانيا ، التي تتوق إلى حلول ملموسة لسلام دائم.

وسيظهر البابا فرانسيس مرة أخرى للحشود في ساحة القديس بطرس يومي الخميس والأحد.
شاهد.. البابا فرانسيس يقبل الطفل يسوع
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