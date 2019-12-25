"القابضة للمياه" تستجيب لشكوى أهالي عزبة التل بمحافظة الدقهلية



وأضافت الشركة أن عزبة التل هي عبارة عن حوالي 5 منازل تقع بأطراف شبكة مياه المنزلة، و بمنطقة مرتفعة جدًا، وتصل إليها المياه أحيانا، وفي حالة عدم وصولها يتم إرسال سيارات المياه النقية إلى المنطقة المذكورة بصفة يومية.



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استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكوى أهالي عزبة التل بمحافظة الدقهلية بعد نشر موقع صدى البلد الإخباري خبرا عن انقطاع مياه الشرب عن القرية منذ رمضان الماضي.وأفادت القابضة للمياه في بيانها أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية أفادت أنه يتم تغذية عزبة التل من مرفق مياه الجمالية، ومحطة مياه الشيخ حمام النقالي، مبينة أن المياه موجودة بمناطق متقطعة من العزبة.