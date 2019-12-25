AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

"القابضة للمياه" تستجيب لشكوى أهالي عزبة التل بمحافظة الدقهلية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:05 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكوى أهالي عزبة التل بمحافظة الدقهلية بعد نشر موقع صدى البلد الإخباري خبرا عن انقطاع مياه الشرب عن القرية منذ رمضان الماضي.

وأفادت القابضة للمياه في بيانها أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية أفادت أنه يتم تغذية عزبة التل من مرفق مياه الجمالية، ومحطة مياه الشيخ حمام النقالي، مبينة أن المياه موجودة بمناطق متقطعة من العزبة.

وأضافت الشركة أن عزبة التل هي عبارة عن حوالي 5 منازل تقع بأطراف شبكة مياه المنزلة، و بمنطقة مرتفعة جدًا، وتصل إليها المياه أحيانا، وفي حالة عدم وصولها يتم إرسال سيارات المياه النقية إلى المنطقة المذكورة بصفة يومية.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القابضة للمياه تنفي تلوث مياه الشرب بقرية دنديط بالدقهلية

من أجل عيون المصريين.. تعاون مشترك بين مجلس الوزراء وصدى البلد لعلاج الحالات الإنسانية.. لجنة الاستغاثات الطبية تستجيب يوميا لعلاج المرضى

القابضة للمياه تستجيب لشكوى المواطنين يتلوث المياه بحي المرج

القابضة للمياه تستجيب لـ شكوى المواطنين بأسيوط

ترشيحاتنا

دولارات تتساقط من السماء على المارة في أحد الأحياء الأمريكية.. شاهد

الاسكندرية في 10 صور.. ماذا فعلت نوة الفيضة الصغرى بـ عروس البحر المتوسط؟

حكم تهنئة غير المسلمين في أعيادهم

العراق ينتفض | هجوم بالسكاكين على محتجين في كربلاء.. وسقوط قتلى وجرحى

عزمي مجاهد: حصانة البرلمان بالملاعب تهدد بتجميد الكرة المصرية دوليا

فى ذكرى ميلاد نعيمة الصغير | مادة سامة أنهت مستقبلها وفنان وحيد شيع جثمانها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال

باربى الفن.. هنا الزاهد تخطف الانظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد