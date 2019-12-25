خالد الشافعي: جميع الدول تشيد بتطور الاقتصاد المصري وارتفاع معدلات النمو.. فيديو

أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، بشهادة صندوق النقد الدولي في حق التجربة المصرية، وقوله إنه يجب تعميم هذه الفكرة في كل الدول التي ترغب في احداث اصلاح اقتصادى.





وأضاف " الشافعي " خلال لقائه في برنامج " اليوم" المذاع علي قناه "dmc"، أن مصر الآن تحتل المرتبة 8 من ناحية وسائل الأمان للاستثمارات بشهادة العالم كله وهذه أول مرة تصل فيها مصر إلى هذه المكانة وذلك بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادى





وأوضح" الشافعي" أن برنامج الاصلاح الاقتصادى في مصر يتميز بمراعاة برامج الحماية الاجتماعية ومراعاة الآثار السلبية التي تصاحب أي عملية إصلاح اقتصادي منذ منتصف 2016 إلى الآن .





وأشار "الشافعي" إلى أن جميع الدول تشيد بتطور الاقتصاد المصرى وارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم، كما أن احتياطي النقد الأجنبي وصل الآن إلي 45.3 مليار دولار.



