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أخبار العالم

ميدل إيست إيكونوميك: الاقتصاد المصري يحدث طفرة هائلة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:05 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري يحدث طفرة هائلة
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دعاء أبوهشيمة
لقد ساهم سوق المشروعات في مصر، الذي يبلغ قيمته 96 مليار دولار من المشروعات قيد التنفيذ وأكثر من 240 مليار دولار من المشروعات في مراحل مختلفة من التنفيذ المسبق، في جعل القاهرة بلدا متنامية من أفضل الوجهات التي يبحث عنها المستثمرين الإقليميين الذين يتطلعون إلى حماية أموالهم من خلال التوسع في الخارج؛ بحسب موقع مجلة "ميدل إيست إيكونوميك دايجست (ميد)"، التي تنشط في مجال ذكاء الأعمال في الشرق الأوسط.

وأوضحت المجلة أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في 8 يونيو 2014، حققت البلاد معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4%.

وأرجعت الفضل في ذلك إلى جهود الإصلاح الاقتصادي المتضافرة للحكومة وخطط التحفيز الشاملة على زيادة الإنفاق من خلال الاستثمار في كل من البنية التحتية الحيوية والمشروعات الكبرى مثل مشروع توسيع قناة السويس، القاهرة الجديدة ومجموعة من المدن الفضائية الأخرى في جميع أنحاء العاصمة، مؤكدة أن الحكومة تمكنت من كبح جماح الدين العام للبلاد نسبة إلى ناتجها الإجمالي المحلي.

وأضافت أن القاهرة نجحت في ترسيخ نفسها باعتبارها جديرة بالائتمان في نظر المقرضين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، وكذلك البنوك التجارية.

وعلى الصعيد المحلي، وعدت الحكومة المصرية المواطنين بتوفير الاستقرار وتحسين الأمور من خلال استثمارات البنية التحتية الاستراتيجية، وهو ما تسعى الحكومة لتنفيذه.
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