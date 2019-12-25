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توك شو

زيادة ساعات العمل في مكاتب الشهر العقاري بأجر إضافي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:11 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستشار عمر مروان، وزير العدل، عمل على حل مشاكل الشهر العقاري، ويضع مشاكل الشهر العقاري على أولوية الملفات التي يعمل عليها.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزير العدل عقد اجتماعاً مع مساعد الوزير للشهر العقاري للتعرف على مشاكل الشهر العقاري وأسباب تعطيل مصالح المواطنين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "وزير العدل وجه بالتواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتفعيل نتيجة إجراءات اختبارات الانضمام للشهر العقاري".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "وجه المستشار عمر مروان الاستعانة بالموظفين القانونيين في الإدارات المختلفة داخل الشهر العقاري وزيادة ساعات العمل بمقابل وأجر إضافي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "تحدث وزير العدل عن ميكنة مكاتب الشهر العقاري والتغلب على المشاكل وطلب بتقرير يومي عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشاكل المواطنين".
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