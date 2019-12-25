زيادة ساعات العمل في مكاتب الشهر العقاري بأجر إضافي

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن المستشار عمر مروان، وزير العدل، عمل على حل مشاكل الشهر العقاري، ويضع مشاكل الشهر العقاري على أولوية الملفات التي يعمل عليها.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزير العدل عقد اجتماعاً مع مساعد الوزير للشهر العقاري للتعرف على مشاكل الشهر العقاري وأسباب تعطيل مصالح المواطنين".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "وزير العدل وجه بالتواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتفعيل نتيجة إجراءات اختبارات الانضمام للشهر العقاري".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "وجه المستشار عمر مروان الاستعانة بالموظفين القانونيين في الإدارات المختلفة داخل الشهر العقاري وزيادة ساعات العمل بمقابل وأجر إضافي".



