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توك شو

أردوغان يعامل السراج كطفل | الفقي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي فى القضية الليبية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:02 م
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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توك شو
قال المفكر السياسي، مصطفى الفقي، إن مصر لها دورا كبيرا في المنقطة العربية، خاصة مع تأثرها بكل الاحداث والاوضاع في المنطقة، مؤكدا ان مصر لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي عن القضية الليبية".

ونوه "مصطفى الفقي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، بان تصريحات أردوغان السافرة حول القضية الليبية، أصبحت سافرة لان "أردوغان يتحدث عن السراج كانه طفل او شخص يعمله لديه".

وتابع، أن الموقف المصري في ليبيا له ركائزة وقواعده الثابتة، خاصة مع وجود جماعات ومنظمات ارهابية داخل الأراضي الليبية مثل الاخوان وداعش.

ونوه المفكر السياسي "مصطفى الفقي"، إلي أن هناك رفضا اوروبيا كبيرا للتدخل التركي في المنطقة، خاصة بعد الاعتداء التركي السافر علي اليونان وقبرص.
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