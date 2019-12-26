«ملطشة القلوب» تحقق 11 مليون مشاهدة ..فيديو

حقق كليب أغنية ملطشة القلوب للمطرب مصطفى شوقي، 11 مليون مشاهدة بعد مرور شهرين ونصف على طرحه بقناة شركة فري ميوزرك بموقع يوتيوب.





وتصدرت الأغنية مؤشر بحث جوجل وتريندات تويتر، بسبب موضوعها المبني على شخص يعاتب قلبه الذي نبض بالحب مجددًا رغم إخفقاته في اختيارات شريك حياته المتكررة.





أغنية "ملطشة القلوب" كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى رامي سمير، ميكس والماستر بـ استوديو إم ساوند: هاني محروس، وإنتاج: فري ميوزيك - نصر محروس، ومن إخراج نصر محروس.



