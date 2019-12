حصاد 2019.. أفضل 3 هواتف ذكية في هذا العام

قبل أيام معدودة من بدء العام الجديد وانقضاء 2019 الذي شهد تقديم العديد من الهواتف الذكية المميزة فى فئة الـ Flagship، يقدم موقع "صدى البلد"، قائمة مختارة تستعرض أفضل 3 هواتف على مدار العام، التى استطاعت أن تحقق أرقام مبيعات ضخمة بفضل مواصفاتها القوية.



وفي ما يلى نستعرض تلك الهواتف:



1- Samsung Galaxy S10e



يأتى Galaxy S10e بتصميم معدني بالكامل مع واجهتين من الزجاج، وشاشة كبيرة كاملة قياس 5.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، مع طبقة حماية للشاشة ضد الخدوش و الصدمات Corning Gorilla Glass 5، إضافة إلى مقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.



يشبه Galaxy S10e إلى حد كبير شقيقه Galaxy S9، مع اختلاف شكل ومكان الكاميرا، خاصةً الأمامية، وأيضا مكان قارئ بصمة الإصبع، الذي يتواجد في جانب الهاتف مكان زر التشغيل، وميزة قارئ قزحية العين، كما يحتوي على دعم LTE من نوع 1 جيجابت، ويعمل بأحدث نظام تشغيل أندرويد "Android 9 Pie".



وزودت سامسونج Galaxy S10e الهاتف بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9820 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 6 و8 جيجابايت، ومساحتي تخزين داخلية 128 و256 جيجابايت، ويمكن إضافة ذاكرة خارجية حتى 512 جيجابايت.



ويحتوي Galaxy S10e على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 و16 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل متواجدة أسفل الشاشة لتوفير أقصى استفادة ممكنة من الرؤية، بالإضافة لميزة تصوير الفيديو بدقة 4k لأول مرة فى كاميرا أمامية.



ويأتي الهاتف مع بطارية بسعة 3100 مللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0، بالإضافة لميزة ثنائي الشريحة.



ويتوفر الهاتف بعدة ألوان، هي "الأبيض والأسود والأخضر والوردي والأزرق والأصفر".



2- Samsung Galaxy Note 10+



يأتى Galaxy Note10 Plus بشاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع مقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.



وعلى عكس المتوقع، اختلف تصميم Galaxy Note10 Plus تمامًا عن شقيقه Note 9، من حيث اختلاف شكل الكاميرا ومكان قارئ بصمة الإصبع الذى أصبح فى الشاشة نفسها، كما تتواجد في الجهة الأمامية للهاتف ميزة قارئ قزحية العين.



وزودت سامسونج Galaxy Note10 Plus بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9825 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتى 256 و 512 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.



ويحتوي Galaxy Note10 Plus على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و12 و16 ميجابيكسل مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع تقنية Dual Pixel، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين.



وبالطبع يتطلب Galaxy Note10 Plus بطارية قوية، تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging 25W مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي السريع، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، مع تقنية الاتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0.



ولأول مرة تقرر سامسونج الاستغناء عن منفذ 3.5 مليمتر لسماعات الرأس، واستخدام سماعات من نوع USB-C، بالتأكيد سيتضمن الهاتف أيضًا قلم S Pen الشهير الخاص بسلسلة Note، وهي ميزة القراءة الذكية، بحيث يتذكر آخر كلمة كنت تتابعها بواسطته، بالإضافة لعدة ميزات يوفرها لك فى التحكم عن بعد بالهاتف، والترجمة وتحويل النص تلقائيًا بمجرد التحديد عليه، والعديد من الميزات الجديدة التى منها أيضًا تسجيل ما يحدث على الشاشة بتقنية الفيديو.



ويأتي Galaxy Note10 Plus بعدة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق والوردى واللون الجديد المتغير خاصتها، مقابل 1050 يورو، ما يعادل 18500 جنيه مصري.



3- Apple iPhone 11 Pro



جاء iPhone 11 Pro بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار آبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.



زودت "آبل" iPhone 11 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.



ولعشاق التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.



ويعمل iPhone 11 Pro بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكي واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.



يذكر أن لوجو آبل الشهير تم نقله من اعلى منتصف خلفية الجهاز، إلى النصف السفلى من الهاتف، لكى يكون مناسبًا لشكل الكاميرات الجديدة.