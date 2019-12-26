شاهد.. أبطال Harry Potter في جلسة خاصة بعد 10 سنوات على انتهاء السلسلة

التقى أبطال سلسلة الفانتزيا الشهيرة "هاري بوتر" في حدث نادر للاحتفال بالذكرى العاشرة على إصدار آخر أجزائه "هاري بوتر ومقدسات الموتى الجزء الثاني"، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.



ونشر النجم البريطاني توم فيلتون، والشهير بتجسيد دور "دراكو مالفوي"، أحد خصوم بطل السلسلة "هاري بوتر"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة تجمعه بأبطال العمل.



وتظهر في الصورة النجمة البريطانية إيما واطسون، التي جسدت صديقة "بوتر"، "هارميوني جرينجر"، وماثيو لويس الذي أدى شخصية "نايفل لونجبوتوم"، وبوني رايت التي ظهرت في شخصية "جين ويزلي".



وسلسلة "أفلام هاري بوتر" هي سلسلة أمريكية-بريطانية فانتازية، مقتبسة عن روايات بنفس الاسم للراوئية الإنجليزية ج. ك. رولينج وأنتجت من قبل وارنر برذرز.

