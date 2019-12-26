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منوعات

خادمة تحاول ذبح طفلة كويتية| تطورات جديدة والكشف عن جنسيتها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:38 ص
محاولة ذبح طفلة
محاولة ذبح طفلة
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عزة عاطف
في تطورات جديدة لواقعة محاولة ذبح الطفلة الكويتية، تبين أن الخادمة التي حاولت ارتكاب جريمة بذبح الطفلة وأمها وافدة من جمهورية "بنين" وليست "أثيوبيا" بحسب ما ذكره مصدر أمني.

كانت الخادمة «اريكا» تعمل في أحد المنازل الكويتية عندما أشهرت سكينا في وجه صاحبة المنزل وطفلتها مهددة بذبح الطفلة الصغيرة مما أصابهما بالفزع الشديد.

وقد حاولت الأم الاتصال بزوجها لتخبره بما يحدث معهما فأخبرها بأن تصطحب ابنتهما إلى إحدى الغرف وتغلق الباب من الداخل لحين وصوله إلى المنزل وفقًا لـ سبوتنيك.

وبالفعل اصطحبت الأم طفلتها إلى إحدى الغرف حتى حضر الزوج وتمكن من السيطرة على الخادمة، قدم المواطن الكويتي الذي لم يكشف عن هويته بلاغًا بالواقعة إلى الشرطة.

قال في البلاغ إن خادمته لا تحمل "أي إثبات رسمي"، وطالب بأن يتم احتجازها لحين إرسالها بعيدًا دون الحاجة إلى فتح قضية فقد قامت الخادمة بتهديد زوجته وطفلته بذبحهما بالسكين، وبالفعل ألقت الشرطة القبض عليها وتم احتجازها في مركز شرطة سعد العبدالله لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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