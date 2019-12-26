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منوعات

أسترالي ينجو من حرائق الغابات داخل فرن منزله

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:11 ص
صدى البلد
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أ ش أ
نجا مواطن أسترالي يدعي "ستيف هاريسون، 67 عاما"، الذي يعمل صانعا للخزف، من حرائق الغابات التي أتت على منزله.

وأكد هاريسون، في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية أنه لم يهرب من المكان فى محاولة للدفاع عن منزله في بالمورال الواقعة جنوب غرب سيدني من النيران.

وأضاف "كنت في سيارتي.. وحديقة المنزل كانت قد اشتعلت بها النيران بالفعل وكان الطريق مشتعلا لذلك لم أتمكن من المغادرة، لجأت في النهاية للفرن المؤقت في الحديقة الخلفية الذي كان يبدو كما لو كان كفنا ولكنه كان كافيا لحمايتي بعد أن زحفت للبقاء بداخله".

وظل هاريسون داخل الفرن لمدة نصف ساعة قبل لأن تهدأ النيران ويتمكن من الخروج بأمان.


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