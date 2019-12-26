في خطوبة ولا مفيش| هنادي مهنا تتصدر جوجل بعد أزمة ابن خالد صالح

تصدرت الفنانة هنادي مهنا، مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من انتشار خبر عن خطوبتها من الفنان أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح.



كان أعلن برنامج ET بالعربي، في تقرير له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور إنستجرام، عن خطوبة الفنانة الشابة هنادي هاني مهنا، على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، على أن يكون الحفل الجمعة المقبلة.



وكتب برنامج ET بالعربي، تعليقًا على التقرير الذي أذيع من خلاله: «هنادي مهنا تحتفل يوم الجمعة المقبل بقراءة الفاتحة مع أحمد خالد صالح ابن الراحل خالد صالح، وذلك في جو عائلي بعيدا عن الوسط الفني كما صرح هاني مهنا حصريًا لنا».



بعدها بدقائق كشف الموسيقار هاني مهنا حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن خطوبة ابنته الفنانة هنادي مهنا للفنان أحمد خالد صالح يوم الجمعة القادم.



وأكد هاني مهني في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه لا صحة لتلك الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية.



كما حرص «صدى البلد» على التواصل بشكل مباشر مع أسرة الفنانة الشابة هنادي مهنا، بعد الأخبار المتضاربة بشأن خطبة ابنتهم، للفنان الشاب أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح.



وبالتواصل مع الموسيقار هاني مهنا، والد هنادي، أجابت سيدة على السؤال قائلة: «مفيش خطوبة والكلام ده مش صحيح»، وبسؤالها عن هويتها، أجابت: «أنا أمها»، لتنفي بشكل قاطع تلك الأخبار.



الغريب أن مصدرا مقربا من هنادي وأسرتها أكد لنا أيضا صحة الخبر، مؤكدا أن الأسرة تريد فقط الهدوء والابتعاد عن الإعلام حاليا، ولكن خبر الخطوبة صحيح.



وشاركت هنادي مهنا، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل «زلزال» الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.



مسلسل «زلزال» من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنا، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.



وتستعد النجمة هنادي مهنا، لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبري فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.