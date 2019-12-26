لانخفاض مستوى الرؤية.. إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر

تسبب سوء حالة الطقس اليوم، الخميس، في إلغاء رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، والتي كان من المقرر إقلاعها في الساعات الأولى.



وقال مصدر بمطار البالون، إنه تقرّر إلغاء رحلات البالون؛ إثر سرعة الرياح التى تشهدها المحافظة، حرصًا على حياة السائحين الذين اعتزموا الإقلاع صباحا.



وأضاف أن قرار الإلغاء صدر من قبل الطيران المدني؛ بسبب سرعة الرياح، وانخفاض مستوى الرؤية.



