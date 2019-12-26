إزالة مقهى تتسبب فى إعاقة المرور في كفر شكر بالقليوبية.. صور

وعلى الفور كلف رئيس المدينة بتنظيم السوق والتنسيق مع الشرطة والسيطرة على الموقع حتى لا يمتد السوق خارج المكان المخصص له، وإعادة السيولة المرورية للمنطقة.





كما تفقد محافظ القليوبية الوحدة الصحية بكفر تصفا للاطمئنان على سير العمل بها وانتظام تقديم الخدمة الصحية، كما اطلع على بعض الدفاتر المنظمة للعمل، ووجه بتوفير الأدوية والعمل على مدار 24 ساعة لخدمة الناس.

أشرف اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على أعمال إزالة أحد المقاهى المخالفة بكفر شكر، حيث تسبب فى إعاقة الحركة المرورية فى الطريق.وكان اللواء عبد الحميد الهجان قام بجولة تفقدية مركز ومدينة كفر شكر، حيث تفقد المحافظ قرية الزمرانية وموقع سوق للمواشي والخضر والذي يشكو منه المواطنون لتسببه في تعطيل الحركة المرورية يوم الأربعاء من كل أسبوع.وخلال جولة المحافظ بمدينة كفر شكر، لاحظ وجود مقهى مخالف يتسبب في وجود إشغالات بالطريق العام، وعلى الفور كلف المحافظ بإزالته وأشرف بنفسه على عملية إزالة الإشغالات ووجه بعمل محاضر للمخالفين فورا.