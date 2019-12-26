بعد انتهاء المهلة.. الجيش الليبي يقصف مخازن أسلحة تابعة للوفاق في مصراته

قام سلاح الجو في الجيش الليبي بشن غارات جوية على مدينة مصراتة، مساء أمس الأربعاء والساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، استهدفت مراكز قيادة ومخازن أسلحة؛ وذلك بعدما انقضت المهلة التي حددتها قيادة الجيش لميليشيات المدينة للانسحاب من طرابلس وسرت والعودة إلى مدينتهم.





وذكر المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي على صفحته "فيسبوك" أن الغارات استهدفت مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت، التي يحشد الجيش قواته وآلياته في محيطها منذ نحو أسبوعين استعدادًا لدخولها عقب المهلة.





وفي الجمعة الماضي، أمهل الجيش الوطني الليبي ميليشيات مصراتة 72 ساعة للانسحاب من طرابلس وسرت الليبيتين.





وبدوره، توعد الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، باستمرار قصف مصراتة إذا لم تنسحب قوات المدينة من طرابلس وسرت في غضون 3 أيام، كان من يفترض أن تنتهي مساء الأحد.





سيطرت وحدات عسكرية من الجيش الوطني الليبي على عدة مناطق وأحياء في العاصمة طرابلس، وسط تعزيزٍ عسكري على تخوم العاصمة استعدادًا لساعة الصفر والدخول إلى العاصمة.



