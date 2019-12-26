غير مؤهل نفسيا وفكريا وعاطفيا يقود أمريكا للدمار.. نائب بالكونجرس يهاجم ترامب

هاجم ديف تروت عضو الكونجرس الأمريكي المتقاعد عن الحزب الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب، واصفا إياه بأنه "غير صالح نفسيا ومعنويا وفكريا وعاطفيا لمنصبه"، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وقال تروت أيضًا إنه سيضطر على الأرجح إلى الذهاب للتصويت لمرشحي الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة لعام 2020، حيث إنه لن يصوت لترامب خلال الانتخابات إذا ما نجا من العزل في مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر المقبلا.



وأضاف تروت أنه منفتح على ترشيح عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج.



وصرح تروت للصحفيين بأن ترامب "نفسيا ومعنويا وفكريا وعاطفيا غير صالح للمنصب"، وذلك بينما كانت عدسات المصورين تصور الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب وهما يحضران عشاء عشية عيد الميلاد في منتجع مار لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.



وتروت هو من بين المسؤولين السابقين في الكونجرس من الجمهوريين الذين لا يريدون إعادة انتخاب ترامب وينتقدون الرئيس صراحة، أما الآخرون الذين يشاركونه الرأي فهم أمثال، ويل هيرد من تكساس وفرانسيس روني من فلوريدا وجون شيمكوس من إلينوي.



وكتب تروت في مقال على صفحة نيويروك تايمز، "إن عجز الرئيس ترامب أو عدم رغبته في اتباع بروتوكولات صنع القرار العادية قد أحدث فوضى في سياستنا الخارجية ووضع بلدنا في خطر".