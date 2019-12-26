AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإعدام شنقا لمتهم قتل عائلة كاملة خلال سطوٍ مسلح فى اليابان

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:30 ص
عملية دفن جماعية
عملية دفن جماعية في اليابان
Advertisements
محمد علي
نفذت اليابان حكم الإعدام شنقا اليوم في رجل قتل عائلة كاملة منذ نحو أكثر من 15 سنة، وفق ماذكرت صحف دولية.

وجرى الإعدام بحق صيني قتل عائلة كاملة في عام 2003، وهو ما يجعل عملية اليوم الثالثة خلال العام الجاري.

قالت وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري، في مؤتمر صحفي إنه "تم إعدام المحكوم، وي وي، صباح اليوم".

وحكم على وي وي (40 عاما) لقتله في 2003 زوجين وطفليهما في فوكووكا بجنوب غرب اليابان، في جريمة وصفتها وزيرة العدل بـ"العمل البالغ الوحشية".

وقد ارتكب جريمته مع شريكين صينيين فرا بعد ذلك إلى الصين، لكن تم توقيفهما في وقت لاحق. واعترف وي وي بالتهم لكنه نفى أنه مدبر الجريمة التي رافقتها عملية سطو.

ويعد الحكم على وي وي، أول حكم بالإعدام ينفذ في اليابان منذ أغسطس الماضي، بينما هناك 110 سجناء صدرت عليهم أحكام بالإعدام ينتظرون تنفيذها، وبعضهم منذ عقود، بينما سجل في العام 2018، 15 حكما بالإعدام.

وفي يوليو 2018 نفذ حكم الإعدام وعلى دفعتين في 13 من أعضاء "طائفة أوم" التي نفذت اعتداء بغاز السارين في مترو الأنفاق في طوكيو عام 1995.

ولا يثير حكم الإعدام ضجة كبيرة في اليابان، بينما تؤكد الحكومة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 80 % من السكان يؤيدون الإبقاء عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإعدام لمتهم في إعادة محاكمته في خلية إمبابة

قتلاه لخلافات بينهم.. الإعدام شنقا لمتهم والسجن 15 عاما لآخر للتخلص من مواطن بالشرقية

بغرض السرقة.. الإعدام شنقًا لمسجل خطر قتل عاملا في قنا

تمهيدًا لإعدامهم.. محكمة هندية ترفض طعون 4 متهمين باغتصاب ممرضة

ترشيحاتنا

بعد انتهاء المهلة.. الجيش الليبي يقصف مخازن أسلحة تابعة للوفاق في مصراته

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 26 -12-2019 .. فيديو

محمد فضل يعلن موعد مباراة السوبر المصري وحقيقة إقامتها في العراق

خادمة تحاول ذبح طفلة كويتية| تطورات جديدة والكشف عن جنسيتها

شوبير يفتح النار على مرتضى منصور ويوجه رسالة لـ اتحاد الكرة

بعد التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محمد صلاح يصطدم بـ ليستر سيتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة الحمراء.. زوجة خالد سليم بإطلالة رومانسية معه

ماحدش فاهم حاجة.. شاهد رجل على أرجوحة يحير العالم: ظهره للكاميرا أم وجهه؟

هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019