ضبط عاطل بحوزته كيلو هيروين بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كيلو جرام من مخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر.



وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام "عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير"، بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر "بدون ترخيص" لحماية نشاطه الإجرامى، متخذًا من محل إقامته بدائرة مركز التل الكبير بنطاق أمن الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه بالمنطقة محل إقامته حال استقلاله سيارة "ملاكى".



وضبط بحوزته بندقية آلية، و50 طلقة نارية من ذات العيار، وطبنجة عيار 9 مم، وكمية من مخدر الهيروين "وزنت واحد كيلو جرام"، ومبلغ مالى قدره 2000 جنيه، وهاتف محمول.



بمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، والاتجار فى المواد المخدرة.