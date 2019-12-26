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حوادث

فى حملة أمنية.. ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بسوهاج

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:04 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية خلال حملة أمنية من ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار المواد المخدرة بسوهاج.

تمكنت وحدة مباحث مركز سوهاج من ضبط "عاملين- يقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج" وبحوزتهما 35 تذكرة لمخدر الهيروين "وزنت 200 جرام"، فرد محلى الصنع، وطلقة نارية من ذات العيار، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائها، وإستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة المراغة من ضبط (فرد محلى الصنع، طربة لمخدر الحشيش"وزنت 250 جرام"، 45 قطعة لمخدر الحشيش"وزنت 90 جرام"، لفافة لمخدر الأفيون "وزنت 20 جرام"، 10 أقراص مخدرة، سلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، مبلغ مالى، ميزان حساس، هاتف محمول، سيارة ملاكى) بحوزة (عاطل- مقيم بدائرة المركز )، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار،والمبلغ المالى من حصيلة البيع،والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، والأسلحة للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

ومن ناحيةٍ أخرى تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة من ضبط (بندقية آلية و78 طلقة نارية من ذات العيار، و3 خزينة لذات البندقية) حيازة (عامل- مقيم بدائرة المركز).

تم إاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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