AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

هاربون من 197 سنة سجنا .. الداخلية ضبط مالكى شركتين لتنفيذ أحكام

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:23 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
Advertisements
مصطفى الرماح
قام قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتى أمن "القاهرة، الجيزة" بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مالك إحدى شركات البناء- مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 118 حكم حبس فى قضايا " تبديد، شيكات" بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس وكفالات بلغت 23 ألف جنيه، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

اقرأ ايضا : فى حملة أمنية.. ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بسوهاج

كما تم ضبط مالك شركة توريدات - مقيم بالجيزة - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 13 حكما قضائيا صادر ضده فى جنايات "تزوير" بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها السجن "127 سنة" بدائرة قسم الأهرام بالجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبديد و كهرباء..ضبط مقاول هارب من 125 حكم حبس بشبرا الخيمة

ضبط 3 محكومين عليهم هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالإسكندرية

ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالقاهرة

مواصلة الجهود الشرطية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج عن القانون.. وضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالقاهرة

ضبط هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل بالجيزة

ضبط هارب من سجن أبو زعبل منذ يناير 2011.. ومقاول مطلوب في القاهرة

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد فادية عبد الغني.. شاهد ابنتها المحجبة صورة طبق الأصل

في ذكرى رحيل فريد الأطرش | لماذا رفضت شادية الزواج منه؟

اعترف لإحدى الفنانات.. هيثم أحمد زكى متهم فى ارتكاب جرائم قتل.. فيديو

الأرصاد تكشف موعد انتهاء حالة الطقس السيئ.. فيديو

آل حمدان.. إطلالة غير متوقعة من السبعينيات برفقة أطفالهن.. شاهد

ارتفاع جنوني لـ أسعار الطماطم خلال الأيام القادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور

حصاد هوليوود.. هؤلاء النجوم تزوجوا في 2019.. أحدهم سحب الهواتف من المعازيم