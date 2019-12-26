هاربون من 197 سنة سجنا .. الداخلية ضبط مالكى شركتين لتنفيذ أحكام

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كما تم ضبط مالك شركة توريدات - مقيم بالجيزة - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 13 حكما قضائيا صادر ضده فى جنايات "تزوير" بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها السجن "127 سنة" بدائرة قسم الأهرام بالجيزة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قام قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتى أمن "القاهرة، الجيزة" بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.أسفرت جهود الحملة عن ضبط مالك إحدى شركات البناء- مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 118 حكم حبس فى قضايا " تبديد، شيكات" بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس وكفالات بلغت 23 ألف جنيه، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.