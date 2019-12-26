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فن

شاهد.. ريا أبي راشد برفقة ابنتها في الكريسماس

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:42 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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منار نور
نشرت الاعلامية ريا ابي راشد ، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت ريا أبي راشد في الصورة برفقة ابنتها ، وهما بيحتفلوا بعيد الكريسماس وسط شجرة كريسماس ومصابيح .

يذكر أن ريا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وحظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضى بمشاهدة واسعة.

ريا أبى راشد مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent بكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.
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