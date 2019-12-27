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محافظات

اسمه تصدر الصحف الإسرائيلية.. ماذا تعرف عن الشهيد محمد علي مكارم ابن أسيوط

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
الشهيد محمد علي
الشهيد محمد علي مكارم ابن أسيوط
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إيهاب عمر
" 36 ساعة في الوحل " هكذا تصدرت عناوين الصحف المصرية والإسرائيلية مقاومة الشهيد محمد علي مكارم وكتيبته في الصمود ضد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بعد أن تمكن من تعطيل القوات الإسرائيلية من الدخول لمدينة العريش لمدة 36 ساعة من القتال.

والد الشهيد محمد علي مكارم بمدينة أسيوط عام 1935م ، وينتمي لعائلة مكارم بقرية مير التابعة لمركز القوصية ، وكان والده يشغل منصب مديرا لمستشفى الرمد بأسيوط ودرس محمد علي مكارم تعليمه الأساسي بأسيوط حتى ان التحق بالكلية الحربية عام 1953م ، وتخرج منها عام 1955م ، والتحق بسلاح المشاه .

وتولى محمد علي مكارم قائدا لإحدى فصائل سلاح المشاة بمدينة العريش وعندما هاجمت القوات الإسرائيلية مصر في العدوان الثلاثي نجح مكارم وفصيلته في تعطيل دخول القوات الإسرائيلية الى مدينة العريش نحو 36 ساعة، والتي أبرزتها الصحف المصرية والإسرائيلية بعنوان " 36 ساعة في الوحل " بعد أن ظل وكتيبته صامدا ضد قوات الاحتلال ولم يتراجعوا للخلف لحظة ، استشهاد محمد علي مكارم في العدوان الثلاثي بعد ان نفذت الذخيرة منه وقامت المدرعات الإسرائيلية باقتحام الموقع .

وكرمته محافظة أسيوط بإطلاق اسمه على أحد أبرز شوارع مدينة أسيوط كما أطلقت اسمه على مدرسة بمركز القوصية لتخلد اسمه كبطل دافع عن تراب بلده حتى نال الشهادة .
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