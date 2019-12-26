عنيك في عنينا.. تصل بقوافلها الطبية إلى أهالي الوادي الجديد

تستعد مؤسسة صناع الخير للتنمية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وتحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لإطلاق اولي قوافل مبادرة عنينك في عنينا لمواجهة العمي بالمحافظة والتي تنظمها صناع الخير للتنمية واوركيديا للصناعات الدوائية برعاية مجلس الوزراء.





وأكد هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية أنه سيتم تنظيم القافلة بقرية الخرطوم مركز الخارجة لخدمة أهالي الخرطوم وبولاق وقرى الخارجة والمناطق المجاورة والتجمعات القبلية وسيتم من خلالها توقيع الكشف على أمراض العيون للأهالى وصرف الأدوية وتشخيص الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات وعمل نظارات طبية كل ذلك بالمجان تمامًا.





وأوضح عبد الفتاح أن إطلاق قوافل عنيك فى عنينا بمحافظة الوادى الجديد يأتى فى إطار سعى صناع الخير للوصول بخدماتها الإنسانية ومبادراتها الطبية إلى كل قرى ونجوع مصر وبخاصة المناطق الحدودية حيث نجحت مؤسسة صناع الخير أن تصل بمبادراتها وخدماتها إلى اقاصي قرى محافظة أسوان وحلايب وشلاتين بالبحر الأحمر جنوبا وشرقا والي الأهالي بوديان سانت كاترين بوسط وجنوب سيناء بالأضافة إلى محافظات الوجة البحرى والقبلي .





وأكدت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذى لمبادرة عنيك فى عنيا أن المبادرة تطلق بالتزامن مع قافلة عنيك فى عنينا بالخرطوم فى الوادى الجديد قافليتين أخرتين بقرية الدهتمون والعوامرة بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وقافلة بتل العقارب بالسيدة زينب بمحافظة القاهرة.



