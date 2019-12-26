شوط أول.. برايتون يتقدم على توتنهام وهدف ملغي لـ هاري كين

انتهت احداث الشوط الاول بتقدم برايتون على منافسه توتنهام بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب" توتنهام هوتسبر" ضمن منافسات الجولة ال19 من بطولة الدوري الإنجليزي .



سجل آدم وبستر لاعب فريق برايتون الهدف الأول في الدقيقة 37 من عمر المباراة من عرضية زميله باسكال، وألغى حكم المباراة هدف لـ هاري كين لاعب توتنهام بعد الرجوع للفار واحتسابها تسلل .



جدير بالذكر أن فريق توتنهام يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.

