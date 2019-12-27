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محافظات

مرت بها العائلة المقدسة ومركز طريق حورس الحربي.. حكاية بئر العبد بشمال سيناء

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
بئر العبد
بئر العبد
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احمد صالح
تتميز بإنتاج سمكي فاخر وانتشار غابات النخيل تقع علي الطريق الحربي حورس وعلى حدود مدينة الفرما القديمة.

وتقول الروايات إنه كان هناك عبد مملوك لأحد الرجال في المنطقة وكان له بئر حيث وهبه للمسافرين ليستريحوا بجواره ويتزودوا بمائه فجرت العادة عند المسافرين بتسمية المكان على اسم صاحب البئر وهو العبد فأصبح كما هو معروف الآن ببئر العبد.

وبئر العبد إحدى مراكز محافظة شمال سيناء حاليًا وتقع بير العبد علي بعد نحو 30 كيلو مترًا شرق بيلوزيوم علي طريق القنطرة- العريش الساحلي. وهي منطقة معروفة كمركز مهم علي الطريق الحربي الكبير حورس ، منذ القدم وتتميز بالإنتاج السمكي الفاخر.

يمتد مركز بئر العبد من قرية بالوظة غربا حتى قرية الميدان شرقا بطول 120 كيلو متر، ويحده من جهة الغرب محافظتى بورسعيد والإسماعيلية، ومن جهة الشرق مدينة العريش ومن جهة الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن جهة الجنوب مركز الحسنة، ومساحته الإجمالية 3857 كيلو متر مربع، وعدد السكان 91876 نسمة.

المركز به مدينة بئر العبد، و 24 قرية و 101 تابع، وتضم المدينة 8 أحياء وهى التعمير، الغزلان، العرايشية، المستشفى، الدواغرة، الزوايدة، العمارين ، وسط البلد.

ويقطن منطقة بئر العبد 6 من القبائل التي تعيش في شبه جزيرة سيناء من بينها السواركة، الدواغرة، البياضية، الاخارسة، العقايلة، الملاعبه وقرى المركز هي الروضة والتلول، سالمانة، السادات، النجاح ، الخربة، النصر، وقسم رمانة ويشمل قرى نجيلة، والسلام، ام عقبة، اقطيه، قاطيه، الجناين، المريح، رابعه، الكرامة، 6 اكتوبر، رمانه، الشهداء، الاحرار، الشوحط، بالوظة،الشيخ زايد.

وتشتهر بئر العبد بزراعتها من الخضروات والفاكهة خاصة التين والزيتون التي تزرع علي مياه الآبار خاصة منطقة جنوب قاطبة واقعية وجلبانه.. كما تكثر بها أشجار النخيل.وتمر بها خطوط الغاز الرئيسية الممتدة إلى الحدود الشرقية لسيناء

وتتبع منطقة بئر العبد أيضًا كل من محمية الزرانيق.. وكذلك منطقة الملاحات علي بحيرة البردويل و تقع قرية بالوظة في نطاق مركز بءر العبد، مكان قديم جدا، وكانت تسمى بيلوزيوم وذلك في العصر الروماني نسبة إلى الفرع السابع من النيل والذي كان يسمى بالبيلوزي، ووقعت فيها موقعة بيلوزيوم بين المصريين والغزاة الفرس وانتصر فيها المصريون.

وكذلك تقع بجوارها قلعة الفرما التاريخية التي كانت نقطة مرور مفصلية لحركة السير في العصور القديمة بها ومرت العائلة المقدسة وكانت قلعة الفرما أول قلعة يفتحها المسلمون خلال فتح مصر وكانت أول مكان يتذوق فيه المسلمون الفاتحون مياه النيل العظيم.

ويضم مركز بئر العبد 20 إدارة حكومية ، وقسم رمانة 9 إدارات حكومية، ويصل عدد آبار الرى بالمركز لـ 4614 بئر ارتوازى سطحى،  ومن هم ثروات المركز الزراعية النخيل، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالنخيل 17168 فدان تنتج سنويا حوالى 10000 طن كما يعتبر المركز مشهور بمزراع الدواجن أمهات وتسمين وبيض.

ويقع جنوب شرق مدينة بئر العبد منطقة للصناعات المتوسطة والخفيفة على مساحة 1 كيلو متر مربع، بتكلفة 600 مليون جنيه مخصصة للنشاط الصناعى وبها 213 قطعة ، تم الانتهاء من توصيل المرافق لها بخدمات الطرق والصرف والمياه، .

و توجد على مستوى المركز 5 ملاحات تنتج أنظف أنواع الملح، كما توجد كثبان رمليه تصلح للزراعة بعد استصلاحها كما تعد الثروة السمكية أهم ما تتوفر فى مركز بئر العبد ومصدرها بحيرة البردويل، وتبلغ مساحتها 165 ألف فدان تنتج جميع أنواع السمك .

أهم المعالم:- بحيرة البردويل  ــ  قلعة وآثار الفرما  ــ  قلعة الطينة ــ  قلعة المحمدية الإسلامية  ــ قلعة البلاح  ــ  أثار قاطية وقصرويت ــ  محمية الزرانيق  ــ  سبخة العمياء  ـــ طريق حورس الحربي القديم والدرب السلطاني ــ  شاطىء رمانة وبالوظة السياحي  ـــ  جزيرة القلس - مشروع ملاحات سبيكة  –  مدخل المحافظة الغربي -  ممشى الرواق – مدخل المدينة الغربي.
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